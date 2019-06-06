Зеленський повторно запропонує звільнити Полторака, Клімкіна, Грицака і Луценка наступного тижня

Президент Володимир Зеленський має намір запропонувати Раді звільнити міністра оборони Степана Полторака, міністра закордонних справ Павла Клімкіна, голову Служби безпеки України Василя Грицака та генерального прокурора Юрія Луценка 10-16 червня.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" повідомив представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук, передають Українські Новини.

"Я глибоко переконаний, що наступного тижня Президент України знову у Верховну Раду пришле вже не 3 подання, а 4 подання на звільнення, в тому числі і генерального прокурора України Юрія Луценка і тих 3, в яких нам відмовили", - сказав він.

Стефанчук зазначив, що кандидатури на ці посади у Зеленського є, однак політик відмовився їх називати.

Представник глави держави додав, що на даний момент проводяться переговори про майбутні призначення Президента.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер Рада відмовилася звільнити Клімкіна, Полторака і Грицака.

20 травня Грицак оголосив про рішення подати у відставку.