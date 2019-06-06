Масштабний бунт ув'язнених у П'ятихатській колонії розслідує Нацполіція

Співробітники Національної поліції 6 червня почали розслідувати бунт ув'язнених у П'ятихатській колонії суворого режиму в Дніпропетровській області, що стався 5 червня. \r\nПро це повідомляє прес-служба Управління Нацполіції в Дніпропетровській області.\r\n"Слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 392 (дії, що дезорганізують роботу виправних установ) Кримінального кодексу", - повідомили у відомстві.\r\nВ межах статті буде проведено необхідні слідчі заходи, проаналізовано і надана оцінка діям винуватців подій.\r\nУв'язнені протестували проти умов утримання.\r\nВсього в бунті взяли участь близько 100 ув'язнених, які палили свої матраци.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, стався бунт ув'язнених в в П'ятихатській колонії в Дніпропетровській області 5 червня.\r\nРаніше масовий бунт ув'язнених пройшов в Одеській колонії №51.\r\nВнаслідок заворушень було поранено 4 співробітника колонії.\r\nА Черкаської колонії після масштабного бунту ув'язнених ввели особливий режим.