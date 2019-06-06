Масштабний бунт ув'язнених у П'ятихатській колонії розслідує Нацполіція

Співробітники Національної поліції 6 червня почали розслідувати бунт ув'язнених у П'ятихатській колонії суворого режиму в Дніпропетровській області, що стався 5 червня.

Про це повідомляє прес-служба Управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

"Слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 392 (дії, що дезорганізують роботу виправних установ) Кримінального кодексу", - повідомили у відомстві.

В межах статті буде проведено необхідні слідчі заходи, проаналізовано і надана оцінка діям винуватців подій.

Ув'язнені протестували проти умов утримання.

Всього в бунті взяли участь близько 100 ув'язнених, які палили свої матраци.

Як повідомляли Українські Новини, стався бунт ув'язнених в в П'ятихатській колонії в Дніпропетровській області 5 червня.

Раніше масовий бунт ув'язнених пройшов в Одеській колонії №51.

Внаслідок заворушень було поранено 4 співробітника колонії.

А Черкаської колонії після масштабного бунту ув'язнених ввели особливий режим.