В Одесской колонии №51 начался массовый бунт заключенных, пострадали сотрудники

Бывший начальник Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький заявляет о массовом бунте заключенных в Одесской колонии №51.\r\nОб этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Бунт. Массовое неповиновение и беспорядок в Одесской колонии 51. Сотрудников выгнали из зоны. Пожар. Конфликт продолжался 5 дней и не разрешен. Сегодня перешел в горячую стадию", - сообщил он.\r\nПо его данным, в колонии избиты сотрудники.\r\nИсточник в Министерстве юстиции подтвердил Українським Новинам информацию о бунте заключенных.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим.\r\nРанее в российской колонии в Омске заключенные устроили бунт, в ходе которого угрожали вскрыть вены из-за ужасных условий, унижений и избиений.