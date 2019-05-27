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27 мая 2019, понедельник, 12:35 2609
Происшествия 2019-05-27T12:42:00+03:00
Українські Новини
В Одесской колонии №51 начался массовый бунт заключенных, пострадали сотрудники

В Одесской колонии №51 начался массовый бунт заключенных, пострадали сотрудники

Колония. Фото: sud.uа
Колония. Фото: sud.uа

Бывший начальник Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький заявляет о массовом бунте заключенных в Одесской колонии №51.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Бунт. Массовое неповиновение и беспорядок в Одесской колонии 51. Сотрудников выгнали из зоны. Пожар. Конфликт продолжался 5 дней и не разрешен. Сегодня перешел в горячую стадию", - сообщил он.

По его данным, в колонии избиты сотрудники.

Источник в Министерстве юстиции подтвердил Українським Новинам информацию о бунте заключенных.

Как сообщали Українськi Новини, в Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим.

Ранее в российской колонии в Омске заключенные устроили бунт, в ходе которого угрожали вскрыть вены из-за ужасных условий, унижений и избиений.

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