В Одесской колонии №51 начался массовый бунт заключенных, пострадали сотрудники

Бывший начальник Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький заявляет о массовом бунте заключенных в Одесской колонии №51.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Бунт. Массовое неповиновение и беспорядок в Одесской колонии 51. Сотрудников выгнали из зоны. Пожар. Конфликт продолжался 5 дней и не разрешен. Сегодня перешел в горячую стадию", - сообщил он.

По его данным, в колонии избиты сотрудники.

Источник в Министерстве юстиции подтвердил Українським Новинам информацию о бунте заключенных.

Как сообщали Українськi Новини, в Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим.

Ранее в российской колонии в Омске заключенные устроили бунт, в ходе которого угрожали вскрыть вены из-за ужасных условий, унижений и избиений.