В Пятихатской колонии заключенные устроили бунт и сожгли матрасы

Бунт заключенных произошел в Пятихатской колонии строгого режима в Днепропетровской области 5 июня.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По информации источника, заключенные протестовали против условий содержания.

Всего в бунте приняли участие около 100 заключенных, они жгли свои матрацы.

Ведется проверка.

Как сообщали Українські Новини, ранее массовый бунт заключенных прошел в Одесской колонии №51.

В результате беспорядков были ранены 4 сотрудника колонии.

Ранее в Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим.