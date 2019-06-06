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06 июня 2019, четверг, 14:58 28
Происшествия 2019-06-06T14:58:45+03:00
Українські Новини
В Пятихатской колонии заключенные устроили бунт и сожгли матрасы

В Пятихатской колонии заключенные устроили бунт и сожгли матрасы

Бунт заключенных произошел в Пятихатской колонии строгого режима в Днепропетровской области 5 июня.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По информации источника, заключенные протестовали против условий содержания.

Всего в бунте приняли участие около 100 заключенных, они жгли свои матрацы.

Ведется проверка.

Как сообщали Українські Новини, ранее массовый бунт заключенных прошел в Одесской колонии №51.

В результате беспорядков были ранены 4 сотрудника колонии.

Ранее в Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим.

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