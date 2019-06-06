В Пятихатской колонии заключенные устроили бунт и сожгли матрасы

Бунт заключенных произошел в Пятихатской колонии строгого режима в Днепропетровской области 5 июня.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.\r\nПо информации источника, заключенные протестовали против условий содержания.\r\nВсего в бунте приняли участие около 100 заключенных, они жгли свои матрацы.\r\nВедется проверка.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее массовый бунт заключенных прошел в Одесской колонии №51.\r\nВ результате беспорядков были ранены 4 сотрудника колонии.\r\nРанее в Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим.