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27 мая 2019, понедельник, 13:21 407
Силовые структуры 2019-05-27T13:42:13+03:00
Українські Новини
Бунт в Одесской колонии №51: ранены четверо сотрудников

Бунт в Одесской колонии №51: ранены четверо сотрудников

Бунт в Одесской колонии №51. Фото: Думская
Бунт в Одесской колонии №51. Фото: Думская

4 сотрудника Одесской колонии №51 ранены в результате бунта заключенных, который разгорелся 27 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции, передают Українськi Новини.

"Для стабилизации ситуации, которая сегодня сложилась на территории учреждения исполнения наказаний в Одессе, создан штаб в составе представителей различных силовых структур. В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры. По предварительной информации, во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет", - сказано в нем.

В Единый реестр досудебных расследований сведения внесены по статье 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса.

После локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работу следственно-оперативная группа полиции.

Бунт в Одесской колонии №51. Фото: ДумскаяБунт в Одесской колонии №51. Фото: Думская

Как сообщали Українськi Новини, в Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим.

Ранее в российской колонии в Омске заключенные устроили бунт, в ходе которого угрожали вскрыть вены из-за ужасных условий, унижений и избиений.

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