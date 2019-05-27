Бунт в Одесской колонии №51: ранены четверо сотрудников

4 сотрудника Одесской колонии №51 ранены в результате бунта заключенных, который разгорелся 27 мая.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции, передают Українськi Новини.\r\n"Для стабилизации ситуации, которая сегодня сложилась на территории учреждения исполнения наказаний в Одессе, создан штаб в составе представителей различных силовых структур. В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры. По предварительной информации, во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет", - сказано в нем.\r\n\r\nВ Единый реестр досудебных расследований сведения внесены по статье 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса.\r\n\r\nПосле локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работу следственно-оперативная группа полиции.\r\nБунт в Одесской колонии №51. Фото: Думская\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим.\r\nРанее в российской колонии в Омске заключенные устроили бунт, в ходе которого угрожали вскрыть вены из-за ужасных условий, унижений и избиений.