Ценов буде відповідати за службу на блокпостах в ОСС, - Нацполіція

Колишній начальник поліції Київської області Дмитро Ценов, що подав у відставку і просився до ООС через смерть дитини, буде відповідати за несення служби на блокпостах в зоні операції Об'єднаних сил.\r\nПро це написав у соціальній мережі Facebook перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, передають Українські Новини.\r\n"Не розумію загального божевілля. Генерал Ценов нестиме службу тепер не на мирній Київщині, а на території проведення операції Об'єднаних сил, де в будь-який момент може бути загострення ситуації... Старший групи поліцейських сил в зоні проведення ООС відповідає за перевірку несення служби на блокпостах Донецької і Луганської області", - написав він.\r\nЗ його слів, Ценов не відповідатиме за кадрову роботу і організацію служби поліції в зоні ООС.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, керівництво Нацполіції призначило Ценова керівником поліцейських сил у складі ООС.\r\n4 червня начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов подав у відставку і попросив направити його в зону проведення операції Об'єднаних сил.\r\nПричиною цього рішення стало те, що його підопічні, поліцейські Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київської області, підозрюються у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова 3 червня.