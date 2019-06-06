Ценов буде відповідати за службу на блокпостах в ОСС, - Нацполіція

Колишній начальник поліції Київської області Дмитро Ценов, що подав у відставку і просився до ООС через смерть дитини,

Про це написав у соціальній мережі Facebook перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, передають Українські Новини.

"Не розумію загального божевілля. Генерал Ценов нестиме службу тепер не на мирній Київщині, а на території проведення операції Об'єднаних сил, де в будь-який момент може бути загострення ситуації... Старший групи поліцейських сил в зоні проведення ООС відповідає за перевірку несення служби на блокпостах Донецької і Луганської області", - написав він.

З його слів, Ценов не відповідатиме за кадрову роботу і організацію служби поліції в зоні ООС.

Як повідомляли Українські Новини, керівництво Нацполіції призначило Ценова керівником поліцейських сил у складі ООС.

4 червня начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов подав у відставку і попросив направити його в зону проведення операції Об'єднаних сил.

Причиною цього рішення стало те, що його підопічні, поліцейські Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київської області, підозрюються у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова 3 червня.