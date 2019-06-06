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06 июня 2019, четверг, 10:41 193
Силовые структуры 2019-06-06T10:54:29+03:00
Українські Новини
Нацполиция назначила Ценова главой полицейских в составе ООС

Нацполиция назначила Ценова главой полицейских в составе ООС

Дмитрий Ценов. Фото: kv.npu.gov.ua
Дмитрий Ценов. Фото: kv.npu.gov.ua

Национальная полиция назначила бывшего начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, уволенного из-за убийства 5-летнего ребенка, главой полицейских в составе операции Объединенных сил (ООС).

Об этом написал в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передают Українськi Новини.

"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сырскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова", - сообщил он.

Аброськин отметил, что в составе сил ООС на постоянной основе несут службу более 1 тысячи сотрудников Национальной полиции.

Основная их задача - выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечение общественного порядка.

Как сообщали Українськi Новини, глава полиции Киевской области подал в отставку и просился в ООС из-за смерти ребенка.

Ранее руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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