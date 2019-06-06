Нацполиция назначила Ценова главой полицейских в составе ООС

Национальная полиция назначила бывшего начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, уволенного из-за убийства 5-летнего ребенка, главой полицейских в составе операции Объединенных сил (ООС).\r\nОб этом написал в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сырскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова", - сообщил он.\r\nАброськин отметил, что в составе сил ООС на постоянной основе несут службу более 1 тысячи сотрудников Национальной полиции.\r\nОсновная их задача - выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечение общественного порядка.\r\nКак сообщали Українськi Новини, глава полиции Киевской области подал в отставку и просился в ООС из-за смерти ребенка.\r\nРанее руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей.