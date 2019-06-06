підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 червня 2019, четвер, 18:45 43
Силові структури 2019-06-06T20:15:03+03:00
Українські Новини
Кучма розкрив подробиці ініціативи не відкривати вогонь у відповідь

Кучма розкрив подробиці ініціативи не відкривати вогонь у відповідь

Колишній Президент (1994-2005), представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по врегулюванню ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леонід Кучма заявляє, що ініціатива щодо заборони вогню у відповідь на Донбасі стосується очевидних провокацій, які здійснюються з районів з цивільними об'єктами.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Протягом 5 років існує провокаційна проблема. Коли заїжджає якась установка в дитячий садок, будинок, населений пункт і веде обстріл нашої території. Скажіть, ми можемо, якщо бачимо це, давати відповідь? Відповідь завжди треба давати, коли йдуть бойові дії на відповідній території, де немає таких населених пунктів", - сказав він.

На уточнююче запитання, чи перебуває ініціатива в тому, щоб не відповідати виключно в таких випадках, Кучма відповів ствердно.

"Абсолютно. Коли ми чітко розуміємо, що ці обстріли провокаційні", - сказав він.

Кучма також додав, що кроки з урегулювання конфлікту повинні робитися усіма сторонами, тому до 19 червня планується підготувати покроковий документ для забезпечення реального припинення вогню.

"Кожен раз, коли приймалося рішення про режим тиші, то вирішували, що з такого-то числа перестаємо стріляти. Жодного разу цей режим тиші не відбувається. Тому вчора домовилися, що до 19 червня група з безпеки повинна підготувати документ із заходами і механізмами, що треба робити, щоб цей режим був. Ттобто рух двосторонній: не тільки ми сказали, що припиняємо такі дії, але і та сторона дала запевнення і підписалася під документом", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, колишній Президент Петро Порошенко у відповідь на ініціативу заборони вогню у відповідь на Донбасі закликав чітко визначити червоні лінії, за якими настає капітуляція.

На переговорах у Мінську Кучма очолив українську частину ТКГ.

Раніше Кучма заявляв про намір ініціювати перемир'я на Донбасі на час збирання врожаю.

Більше новин про: ТКГ обстріли в зоні ООС Леонід Кучма мінські переговори

Архів
Новини
КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, - НАБУ 20:15
Сенатор США поділився враженнями від зустрічі із Зеленським 20:09
"Чорнобиль": сім фільмів про велику трагедію людства 20:05
Гладковський закликає Авакова і Луценка припинити свавілля радикалів і покарати винних 19:51
Передвиборча кампанія: Кучма назвав причину критики ініціативи заборони відповідь вогню 19:45
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився 12:34
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Кабмін змінив методику формування цін на газ для населення 13:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok