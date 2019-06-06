У справі про корупцію в "оборонці" допитали Ситника, Углаву і керівника детективів Калужинського

Правоохоронні органи допитали директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву і керівника детективів бюро Андрія Калужинською у справі про можливі зловживання детективів НАБУ під часі розслідування справ про корупцію в оборонному секторі.\r\nПро це на брифінгу повідомив генпрокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.\r\n"Так, Ситник і Углава, а також Калужинський викликалися на допит", - сказав він.\r\nЗі слів Луценка, вони дали свідчення у справі про можливе приховування зловживань детективів НАБУ під час розслідування справ про корупцію в оборонному секторі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура повідомила про підозру детективу НАБУ у справі про розтрату коштів Харківського бронетанкового заводу.\r\nЕкс-директору Харківського бронетанкового заводу та його заступнику повідомили про підозру у розтраті.\r\nРаніше говорилося про аудиті "Укроборонпрому": техніку списують через "корозію металу", а збитків накопичилося на мільйони.\r\nРаніше блогери пробралися на територію державного підприємства "Харківський бронетанковий завод". і опублікували відео звідти в соцмережах.