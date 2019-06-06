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06 червня 2019, четвер, 15:43 31
Силові структури 2019-06-06T17:30:03+03:00
Українські Новини
У справі про корупцію в "оборонці" допитали Ситника, Углаву і керівника детективів Калужинського

У справі про корупцію в "оборонці" допитали Ситника, Углаву і керівника детективів Калужинського

Правоохоронні органи допитали директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву і керівника детективів бюро Андрія Калужинською у справі про можливі зловживання детективів НАБУ під часі розслідування справ про корупцію в оборонному секторі.

Про це на брифінгу повідомив генпрокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.

"Так, Ситник і Углава, а також Калужинський викликалися на допит", - сказав він.

Зі слів Луценка, вони дали свідчення у справі про можливе приховування зловживань детективів НАБУ під час розслідування справ про корупцію в оборонному секторі.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура повідомила про підозру детективу НАБУ у справі про розтрату коштів Харківського бронетанкового заводу.

Екс-директору Харківського бронетанкового заводу та його заступнику повідомили про підозру у розтраті.

Раніше говорилося про аудиті "Укроборонпрому": техніку списують через "корозію металу", а збитків накопичилося на мільйони.

Раніше блогери пробралися на територію державного підприємства "Харківський бронетанковий завод". і опублікували відео звідти в соцмережах.
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