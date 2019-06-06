Нацполіція призначила Ценова головою поліцейських у складі ООС

Національна поліція призначила колишнього начальника поліції Київської області Дмитра Ценова, звільненого через вбивство 5-річної дитини, головою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це написав у Facebook перший заступник голови Нацполиции В'ячеслав Аброськін, передають Українські Новини.

"Сьогодні вранці командувачу ООС генералу Олександру Сырскому представив нового керівника поліцейських сил в зоні проведення операції об'єднаних сил генерала Дмитра Ценова", - повідомив він.

Аброськін зазначив, що у складі сил ООС на постійній основі несуть службу понад 1 тисячі співробітників Національної поліції.

Основна їх задача - виявлення терористів, вилучення зброї та вибухівки, забезпечення громадського порядку.

Як повідомляли Українські Новини, глава поліції Київської області подав у відставку і просився в ООС через смерть дитини.

Раніше керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов'язків.