Князєв доручив перевірити скарги на дії поліцейських поза службою

Голова Національної поліції Сергій Князєв доручив підрозділам поліції провести перевірку заяв і скарг громадян на поведінку поліцейських поза службою.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполиции, передають Українські Новини.

"Незважаючи на такі кардинальні зміни, ми не встигли головного - попередити смерть дитини. Попередньою доповіддю службового розслідування у Переяслав-Хмельницькому встановлено, що один із затриманих поліцейських систематично порушував суспільні норми поведінки. Місцеві жителі мали до нього багато претензій людського характеру. Але реакції з боку керівників підрозділів не було", - сказав глава Нацполіції.

Князєв поставив завдання всім відповідним підрозділам негайно провести перевірку всіх заяв і скарг громадян щодо ганебної або неналежної поведінки поліцейських поза службою.

"На контроль взяти не тільки несення служби особовим складом, але і поведінку поза службою. Наша реакція має бути жорсткою на такі події. На негідну поведінку, правопорушення в побуті - миттєва ваша реакція", - зазначив Князєв.

Як повідомляли Українські Новини, Князєв і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не має наміру йти у відставку через вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика у Київській області.

Раніше Аваков вимагає терміново передати в суд справу про вбитого поліцейськими хлопчика.

ДБР розслідує спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика, якого поранили в голову.

Голосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини.