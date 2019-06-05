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05 червня 2019, середа, 22:01 12
Силові структури 2019-06-05T22:14:13+03:00
Українські Новини
Князєв доручив перевірити скарги на дії поліцейських поза службою

Князєв доручив перевірити скарги на дії поліцейських поза службою

Голова Національної поліції Сергій Князєв доручив підрозділам поліції провести перевірку заяв і скарг громадян на поведінку поліцейських поза службою.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполиции, передають Українські Новини.

"Незважаючи на такі кардинальні зміни, ми не встигли головного - попередити смерть дитини. Попередньою доповіддю службового розслідування у Переяслав-Хмельницькому встановлено, що один із затриманих поліцейських систематично порушував суспільні норми поведінки. Місцеві жителі мали до нього багато претензій людського характеру. Але реакції з боку керівників підрозділів не було", - сказав глава Нацполіції.

Князєв поставив завдання всім відповідним підрозділам негайно провести перевірку всіх заяв і скарг громадян щодо ганебної або неналежної поведінки поліцейських поза службою.

"На контроль взяти не тільки несення служби особовим складом, але і поведінку поза службою. Наша реакція має бути жорсткою на такі події. На негідну поведінку, правопорушення в побуті - миттєва ваша реакція", - зазначив Князєв.

Як повідомляли Українські Новини, Князєв і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не має наміру йти у відставку через вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика у Київській області.

Раніше Аваков вимагає терміново передати в суд справу про вбитого поліцейськими хлопчика.

ДБР розслідує спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика, якого поранили в голову.

Голосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини.

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