Аваков потребовал срочно передать в суд дело об убитом полицейскими мальчике

Министр внутренних дел Арсен Аваков требует передать в суд в кратчайшие сроки дело об убийстве полицейскими 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области.\r\nОб этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.\r\n"Мы настаиваем на том, чтобы это дело дошло до суда в кратчайшие сроки и ответственность эти люди понесли в высшей мере", - сказал он.\r\nПо его словам, в среду ребенка похоронят.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Голосеевский районный суд Киева арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.\r\nПрокуратура сообщила 2 патрульным полицейским о подозрении в умышленном убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.