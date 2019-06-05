Аваков потребовал срочно передать в суд дело об убитом полицейскими мальчике

Министр внутренних дел Арсен Аваков требует передать в суд в кратчайшие сроки дело об убийстве полицейскими 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Об этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.

"Мы настаиваем на том, чтобы это дело дошло до суда в кратчайшие сроки и ответственность эти люди понесли в высшей мере", - сказал он.

По его словам, в среду ребенка похоронят.

Как сообщали Українськi Новини, Голосеевский районный суд Киева арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Прокуратура сообщила 2 патрульным полицейским о подозрении в умышленном убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.