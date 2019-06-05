"Слуга народу" проведе з'їзд у київському ботсаду

Партія "Слуга народу" проведе з'їзд 8 червня в Національному ботанічному саду імені М.Н.Гришка в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії, передають Українські Новини.

З'їзд почнеться о 12:00.

На ньому буде оприлюднено і затверджено список кандидатів від партії у мажоритарних округах.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" народу набирає 48,2% голосів, "Опозиційна платформа - За життя" - 10,7%, "Європейська солідарність" - 7,8%, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 6,9% і "Голос" - 5,6% на виборах Верховної Ради з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг".

Координатор передвиборчого штабу Президента Володимира Зеленського Олександр Корнієнко очолив виборчий штаб партії "Слуга народу".

"Слуга народу" обрала головою спікера команди Президента Володимира Зеленського Дмитра Разумкова.

Тим часом діючі депутати Верховної Ради зможуть стати кандидатами в депутати за списком політичної партії "Слуга народу". Партія розглядає можливість пропонувати окремим депутатам місце у списку.