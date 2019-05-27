подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
27 мая 2019, понедельник, 11:21 1832
Выборы 2019-05-27T11:21:15+03:00
Українські Новини
Избирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко

Избирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко

Координатор предвыборного штаба Президента Владимира Зеленского Александр Корниенко возглавил избирательный штаб политической партии "Слуга народа".

Об этом на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь партии Татьяна Циба, передают Українські Новини.

По ее словам, недавно прошел съезд партии, на котором приняты изменения в составе руководства партии.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" избрала председателем партии Разумкова.

Тем временем, по данным опроса "Рейтинга", в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.

Больше новостей о: Слуга народа Владимир Зеленский Александр Корниенко

Архив
Новости
Запуск системы ЕСИТС сорван из-за кадрового давления предыдущей АПУ, - Холоднюк 11:30
НБУ продолжает скупать валюту на межбанке 11:24
Избирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко 11:21
"Слуга народа" избрала председателем партии Разумкова 11:16
Нардеп Сажко предлагает вернуть домашним СЭС "зеленый" тариф 11:15
больше новостей
Омелян нахамил Зеленскому: ты максимум лифтер, потому что даже кнопки принадлежат не тебе 11:44
Пьер Ате. Фото: people.bfmtv
Звезда фильма "Анжелика" скончался в Париже 20:22
Открытие
Фото дня: В Киеве открылся скандальный мост из пластика за почти полмиллиарда 08:22
Супрун дала советы, как сберечь здоровье щитовидной железы 08:50
Пробег под Каштанами. Фото: Информатор.
Видео дня: В День Киева в столице прошел масштабный "Пробег под каштанами" 19:45
больше новостей
Омелян нахамил Зеленскому: ты максимум лифтер, потому что даже кнопки принадлежат не тебе 11:44
Скандальный "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень 18:53
Лопнуло стекло на пешеходном мосту
Треснуло стекло: открытый накануне в Киеве пешеходный мост закрыли 17:43
Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро, - Зеленский 16:45
Немецкая петиция с требованием признать Голодомор геноцидом украинцев собрала нужное количество подписей 10:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok