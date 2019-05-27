Избирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко

Координатор предвыборного штаба Президента Владимира Зеленского Александр Корниенко возглавил избирательный штаб политической партии "Слуга народа".

Об этом на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь партии Татьяна Циба, передают Українські Новини.

По ее словам, недавно прошел съезд партии, на котором приняты изменения в составе руководства партии.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" избрала председателем партии Разумкова.

Тем временем, по данным опроса "Рейтинга", в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.