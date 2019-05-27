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27 мая 2019, понедельник, 11:16 195
Верховная Рада и партии 2019-05-27T11:16:07+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" избрала председателем партии Разумкова

"Слуга народа" избрала председателем партии Разумкова

Дмитрий Разумков. Фото: informator.news
Дмитрий Разумков. Фото: informator.news

Политическая партия "Слуга народа" избрала председателем спикера команды Президента Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова.

Об этом сам Разумков сказал на пресс-конференции, передают Українські Новини.

По его словам, Иван Баканов перешел на государственную службу и больше не может возглавлять партию.

Как сообщали Українські Новини, по данным опроса "Рейтинга", в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.

Тем временем, самый высокий рейтинг у "Слуги народа", "Платформы Бойко" и БПП на выборах в Раду.

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