"Слуга народа" избрала председателем партии Разумкова

Политическая партия "Слуга народа" избрала председателем спикера команды Президента Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова.

Об этом сам Разумков сказал на пресс-конференции, передают Українські Новини.

По его словам, Иван Баканов перешел на государственную службу и больше не может возглавлять партию.

Как сообщали Українські Новини, по данным опроса "Рейтинга", в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.

Тем временем, самый высокий рейтинг у "Слуги народа", "Платформы Бойко" и БПП на выборах в Раду.