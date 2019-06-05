У четвер в Україні похолоднішає до +13 і пройдуть дощі

Після грози зі шквалами і спеки, 6 червня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м\/с, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +22...+28 градусів.\r\nУ Карпатах вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +17...+22 градуси.\r\nУ Моршині вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nУ Трускавці вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nУ Сваляві вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, тільки в Сумській області без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м\/с, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, переважно без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +27...+33 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +24...+31 градус.\r\nУ Криму мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nУ Ялті вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\n5 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+25 градусів, у Дніпрі близько Києва +23 градуси.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна потрапила в епіцентр спеки і грози зі шквалами: синоптик дала прогноз і поради на середу.\r\nРаніше українців попередили про різке погіршення погоди і про піднесення рівня води в річках Прикарпаття.