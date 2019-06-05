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  • Украина попала в эпицентр жары и гроз со шквалами: синоптик дала прогноз и советы на среду
05 июня 2019, среда, 06:00 18 Карта
Жизнь 2019-06-05T06:00:01+03:00
Українські Новини
Украина попала в эпицентр жары и гроз со шквалами: синоптик дала прогноз и советы на среду

Украина попала в эпицентр жары и гроз со шквалами: синоптик дала прогноз и советы на среду

Жара. Фото: Портал Акцент
Жара. Фото: Портал Акцент

После аномальной весны, которая вошла в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений, лето тоже начинаестя с жары.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, в среду 5 июня Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы: завтра днем ожидается + 24 + 29 градусов, на Востоке и Юге +28 +33 градуса.

По словам синоптика, во Франции, Великобритании и местами даже в Испании и Португалии в среду похолодает до + 10 + 15 градусов и пройдут дожди.

"Дождями нас тоже не удивишь, в большинстве областей Украины в среду снова дожди или и ливни, грозы, во время гроз шквалы и град", - предупредила синоптик.

На востоке Украины, в Сумской, Харьковской область без существенных осадков. Однако предполагается порывистый, до сильного, ветер.

В Киеве в среду местами ожидается дождь и гроза, температура воздуха ближайшей ночью + 17 + 19 градусов, днем будет ниже 30-ти, + 25 + 27 градусов.

"Пейте побольше полезной жидкости, надевайте натуральные и светлые ткани, купите термальную водичку пшикайте на себя и симпатичного соседа в транспорте, вычесывайте кошек и поставьте им в помещении в разных местах побольше мисочек со свежей водой", - советует синоптик. 

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, начало лета сопровождается ливнями, грозами и шквалами.

Ранее украинцев предупредили о резком ухудшении погоды и о подъеме уровня воды в реках Прикарпатья.

 

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