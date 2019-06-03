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03 июня 2019, понедельник, 09:41 258
Жизнь 2019-06-03T09:41:26+03:00
Українські Новини
Грозы, град и шквалы: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Грозы, град и шквалы: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Ветер. Фото: postimees.ee
Ветер. Фото: postimees.ee

Сегодня, 3 июня, в некоторых областях Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что местами в Украимне ожидаются грозы, град и шквалы.

"По данным УкрГидрометцентра, 3 июня в южных и восточных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ровенской областей, местами грозы, днем в отдельных районах юга и востока страны град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, 3 июня в большинстве северных, центральных, южных, Донецкой и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

"Киевская область: 3-5 июня по области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киеву 3 июня высокая (4 класса) пожарная опасность", - отметили в ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, рабочая неделя начнется с контрастной погоды.

Также синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели.

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