Кабмін схвалив звільнення кількох губернаторів

Кабінет Міністрів схвалив проекти указів Президента про звільнення низки голів обласних державних адміністрацій.

Про це на засіданні сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передають Українські Новини.

"Ми сьогодні подаємо Президенту на звільнення низку голів обласних державних адміністрацій. Очікуємо, що Адміністрація Президента спільно з Кабінетом Міністрів пропрацює механізми відбору нових претендентів на ці посади", - сказав він.

Зі слів прем'єра, в областях мають бути управлінці, які несуть відповідальність на місцях.

При цьому прем'єр не вказав, звільнення яких саме губернаторів було погоджено.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ.

А ще Луценко також заявила про залишення посади представника Президента в Раді.

Крім того, Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду. Також подав у відставку Райнин.

Також Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ.

І голова Служби безпеки України Василь Грицак подав у відставку.