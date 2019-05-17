Луценко заявила об уходе с должности представителя Президента в Раде

Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко решила сложить полномочия представителя Президента в Раде.\r\nОб этом она сообщила на брифинге, передают Українські новини.\r\n"Я сегодня подала заявление Президенту Украины Петру Порошенко о том, чтобы он уволил меня с этой должности", - сказала Луценко.\r\nДепутат отметила ряд достижений Президента Петра Порошенко за время его каденции, в частности, прекращение договора о дружбе и сотрудничестве с Россией и закрепление евроатлантического курса в Конституции, а также создание Антикоррупционного суда.\r\nКак сообщали Українські Новини, Луценко выругалась с трибуны в свой день рождения.\r\nРанее Ирина Луценко опубликовала декларацию за 2018 год.