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17 мая 2019, пятница, 12:11 144
Верховная Рада и партии 2019-05-17T12:11:37+03:00
Українські Новини
Луценко заявила об уходе с должности представителя Президента в Раде

Луценко заявила об уходе с должности представителя Президента в Раде

Ирина Луценко Фото: ВР
Ирина Луценко Фото: ВР

Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко решила сложить полномочия представителя Президента в Раде.

Об этом она сообщила на брифинге, передают Українські новини.

"Я сегодня подала заявление Президенту Украины Петру Порошенко о том, чтобы он уволил меня с этой должности", - сказала Луценко.

Депутат отметила ряд достижений Президента Петра Порошенко за время его каденции, в частности, прекращение договора о дружбе и сотрудничестве с Россией и закрепление евроатлантического курса в Конституции, а  также создание Антикоррупционного суда.

Как сообщали Українські Новини, Луценко выругалась с трибуны в свой день рождения.

Ранее Ирина Луценко опубликовала декларацию за 2018 год.

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