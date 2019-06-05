Поліцейському дали 3 роки в'язниці за розбійний напад на 12-річну дівчинку в Києві

Солом'янський районний суд Києва засудив до 3 років позбавлення волі поліцейського за розбійний напад на 12-річну дівчинку в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань, передають Українські Новини.

"За результатами попереднього розслідування, проведеного слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, Солом'янський районний суд Києва виніс вирок щодо розбійного нападу на 12-річну дівчинку, вчиненого двома особами. Відомо, що один з нападників - сержант поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві", - сказано в ньому.

Правоохоронця визнано судом винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу.

Він засуджений до 3 років позбавлення волі без права обіймати посади в органах внутрішніх справ Нацполіціі протягом 3 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 грудня 2018 року біля 18:00 у сквері "Героїв Севастополя" біля ліцею "Престиж" у Києві поліцейський зупинив дитину, утримуючи її за рюкзак.

Погрожуючи насильством і застосуванням ножа, поліцейський вимагав, аби дівчинка віддала йому мобільний телефон.

Отримавши відмову, підсудний штовхнув дитину, після чого дівчинка впала.

Поліцейський повторно почав вимагати телефон, притиснувши ніж до обличчя дівчинки.

В результаті правоохоронець вкрав мобільний телефон, вартість якого становить близько 2 тис. гривень.

Встановлено, що під час скоєння злочину поліцейський знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляли Українські Новини, померла 5-річна дитина, поранена поліцейськими під Києвом. Через смерть пораненого хлопчика в Переяслав-Хмельницькому усунули керівників поліції.

Глава поліції Київської області подав у відставку і проситься в ООС через смерть дитини.

Обурена юрба влаштувала безлади у МВС в Києві через вбивство дитини поліцейськими.