Поліцейському дали 3 роки в'язниці за розбійний напад на 12-річну дівчинку в Києві

Солом'янський районний суд Києва засудив до 3 років позбавлення волі поліцейського за розбійний напад на 12-річну дівчинку в Києві.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань, передають Українські Новини.\r\n"За результатами попереднього розслідування, проведеного слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, Солом'янський районний суд Києва виніс вирок щодо розбійного нападу на 12-річну дівчинку, вчиненого двома особами. Відомо, що один з нападників - сержант поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві", - сказано в ньому.\r\nПравоохоронця визнано судом винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу.\r\nВін засуджений до 3 років позбавлення волі без права обіймати посади в органах внутрішніх справ Нацполіціі протягом 3 років.\r\nДосудовим розслідуванням встановлено, що 20 грудня 2018 року біля 18:00 у сквері "Героїв Севастополя" біля ліцею "Престиж" у Києві поліцейський зупинив дитину, утримуючи її за рюкзак.\r\nПогрожуючи насильством і застосуванням ножа, поліцейський вимагав, аби дівчинка віддала йому мобільний телефон.\r\nОтримавши відмову, підсудний штовхнув дитину, після чого дівчинка впала.\r\nПоліцейський повторно почав вимагати телефон, притиснувши ніж до обличчя дівчинки.\r\nВ результаті правоохоронець вкрав мобільний телефон, вартість якого становить близько 2 тис. гривень.\r\nВстановлено, що під час скоєння злочину поліцейський знаходився в стані алкогольного сп'яніння.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, померла 5-річна дитина, поранена поліцейськими під Києвом. Через смерть пораненого хлопчика в Переяслав-Хмельницькому усунули керівників поліції.\r\nГлава поліції Київської області подав у відставку і проситься в ООС через смерть дитини.\r\nОбурена юрба влаштувала безлади у МВС в Києві через вбивство дитини поліцейськими.