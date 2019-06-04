У Переяславі-Хмельницькому поліцію закидали петардами

У місті Переяслав-Хмельницький Київської області ввечері у вівторок, 4 червня, проходить акція протесту через вбивство дитини. У поліцейських запускали петарди і димові шашки, повідомляє ТСН.\r\nСьогодні, 4 червня, акції під стінами поліції і МВС відбуваються в багатьох містах України. Однак, у Переяславі, місті, де сталося вбивство, акція розпочалася неспокійно.\r\nАктивісти запалили фаєри, почали кидати в поліцейських петардами і димовими шашками. Під ноги правоохоронцям, які обступили вхід в поліцію, поклали дитячі іграшки. На стіні поліції фарбою написали слово "Вбивці".\r\nПід час коротких сутичок димова шашка вдарила також журналістці в ногу. Повідомлялося про поранення, проте ця інформація не підтвердилася - вона продовжує працювати на місці.\r\nЗараз приміщення поліції охороняє кордон правоохоронців зі щитами, в шоломах. Активісти не розходяться. На асфальті один чоловік фарбою малює напис "Кати".\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, померла 5-річна дитина, поранена поліцейськими під Києвом. Через смерть пораненого хлопчика в Переяслав-Хмельницькому усунули керівників поліції.\r\nГлава поліції Київської області подав у відставку і проситься в ООС через смерть дитини.\r\nОбурена юрба влаштувала безлади у МВС в Києві через вбивство дитини поліцейськими.