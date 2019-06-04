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04 червня 2019, вівторок, 21:49 13
Суспільство 2019-06-05T00:30:02+03:00
Українські Новини
У Переяславі-Хмельницькому поліцію закидали петардами

У Переяславі-Хмельницькому поліцію закидали петардами

У місті Переяслав-Хмельницький Київської області ввечері у вівторок, 4 червня, проходить акція протесту через вбивство дитини. У поліцейських запускали петарди і димові шашки, повідомляє ТСН.

Сьогодні, 4 червня, акції під стінами поліції і МВС відбуваються в багатьох містах України. Однак, у Переяславі, місті, де сталося вбивство, акція розпочалася неспокійно.

Активісти запалили фаєри, почали кидати в поліцейських петардами і димовими шашками. Під ноги правоохоронцям, які обступили вхід в поліцію, поклали дитячі іграшки. На стіні поліції фарбою написали слово "Вбивці".

Під час коротких сутичок димова шашка вдарила також журналістці в ногу. Повідомлялося про поранення, проте ця інформація не підтвердилася - вона продовжує працювати на місці.

Зараз приміщення поліції охороняє кордон правоохоронців зі щитами, в шоломах. Активісти не розходяться. На асфальті один чоловік фарбою малює напис "Кати".

Як повідомляли Українські Новини, померла 5-річна дитина, поранена поліцейськими під Києвом. Через смерть пораненого хлопчика в Переяслав-Хмельницькому усунули керівників поліції.

Глава поліції Київської області подав у відставку і проситься в ООС через смерть дитини.

Обурена юрба влаштувала безлади у МВС в Києві через вбивство дитини поліцейськими.

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