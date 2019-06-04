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04 червня 2019, вівторок, 19:32 10
Силові структури 2019-06-04T19:33:56+03:00
Українські Новини
Аваков та Князєв зустрілися з родиною 5-річного Кирила, вбитого поліцейським

Аваков та Князєв зустрілися з родиною 5-річного Кирила, вбитого поліцейським

Аваков та Князєв на зустрічі з родиною загиблого Кирила. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Аваков та Князєв на зустрічі з родиною загиблого Кирила. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обіцяє родичам 5-річного хлопчика, який загинув у Василькові Київської області, уважно стежити за ходом розслідування.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання", - заявив Аваков під час зустрічі з родиною загиблого 5-річного Кирила Тлявова.

На зустрічі також був присутній голова Національної поліції Сергій Князєв.

Зазначається, що родичі хлопчика попросили організувати психологічну допомогу для їх старшого сина.

У зв'язку з цим Нацполіція направить у сім'ю Тлявових фахівців-психологів, що спеціалізуються на роботі з людьми, які пережили втрату близьких.

Тим часом, петиція за відставку Авакова зібрала половину необхідної кількості підписів всього за 2 дні.

Раніше заходів 5-річна дитина, поранений поліцейськими під Києвом. Через смерть пораненого хлопчика в Переяслав-Хмельницькому усунули керівників поліції.

Глава поліції Київської області подав у відставку і проситься в ООС через смерть дитини.

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Аваков та Князєв на зустрічі з родиною загиблого Кирила. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
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