Аваков та Князєв зустрілися з родиною 5-річного Кирила, вбитого поліцейським

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обіцяє родичам 5-річного хлопчика, який загинув у Василькові Київської області, уважно стежити за ходом розслідування.\r\nПро це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання", - заявив Аваков під час зустрічі з родиною загиблого 5-річного Кирила Тлявова.\r\nНа зустрічі також був присутній голова Національної поліції Сергій Князєв.\r\nЗазначається, що родичі хлопчика попросили організувати психологічну допомогу для їх старшого сина.\r\nУ зв'язку з цим Нацполіція направить у сім'ю Тлявових фахівців-психологів, що спеціалізуються на роботі з людьми, які пережили втрату близьких.\r\n\r\nТим часом, петиція за відставку Авакова зібрала половину необхідної кількості підписів всього за 2 дні.\r\nРаніше заходів 5-річна дитина, поранений поліцейськими під Києвом. Через смерть пораненого хлопчика в Переяслав-Хмельницькому усунули керівників поліції.\r\nГлава поліції Київської області подав у відставку і проситься в ООС через смерть дитини.