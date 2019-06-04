У Кучми розповіли, що ТКГ збирається обговорювати в Мінську 5 червня

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) на засіданні 5 червня в Мінську (Білорусь) обговорить звільнення заручників і питання безпеки.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці прес-секретаря колишнього Президента (1994-2005), представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nПовідомляється, що порядок денний Кучма обговорив у вівторок під час зустрічі з представником ОБСЄ з ТКГ Мартіном Сайдиком.\r\nЗустріч відбулася в Києві.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський заявляв про наміри перезавантажити "мінський процес".\r\nКучма став головою української частини ТКГ на переговорах у Мінську.\r\nКучма має намір ініціювати на засіданні ТКГ перемир'я на Донбасі на час збирання врожаю.\r\nРаніше колишній Президент Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука з посади представника України в ТКГ.