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04 червня 2019, вівторок, 18:04 12
Зовнішня політика 2019-06-04T20:00:02+03:00
Українські Новини
У Кучми розповіли, що ТКГ збирається обговорювати в Мінську 5 червня

У Кучми розповіли, що ТКГ збирається обговорювати в Мінську 5 червня

ТКГ. Фото:
ТКГ. Фото: "Телеграф"

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) на засіданні 5 червня в Мінську (Білорусь) обговорить звільнення заручників і питання безпеки.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-секретаря колишнього Президента (1994-2005), представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Повідомляється, що порядок денний Кучма обговорив у вівторок під час зустрічі з представником ОБСЄ з ТКГ Мартіном Сайдиком.

Зустріч відбулася в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявляв про наміри перезавантажити "мінський процес".

Кучма став головою української частини ТКГ на переговорах у Мінську.

Кучма має намір ініціювати на засіданні ТКГ перемир'я на Донбасі на час збирання врожаю.

Раніше колишній Президент Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука з посади представника України в ТКГ.

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