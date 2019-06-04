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04 червня 2019, вівторок, 17:38 151
Судова влада 2019-06-04T20:00:03+03:00
Українські Новини
КС невідкладно розгляне конституційність розпуску Ради

КС невідкладно розгляне конституційність розпуску Ради

Конституційний суд України. Фото: dostup.pravda
Конституційний суд України. Фото: dostup.pravda

Конституційний Суд вирішив невідкладно в усному режимі розглянути справу про конституційність указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Зазначається, що у вівторок, 4 червня, Велика палата КС на своєму засіданні розглянула питання про визначення форми конституційного провадження.

Було прийнято рішення про розгляд цієї справи у формі усного провадження.

Крім того, Велика палата Конституційного суду визнала конституційне провадження цієї справи невідкладним.

Відкрита частина пленарного засідання з розгляду справи за конституційним поданням 62 депутатів Верховної Ради відбудеться 11 червня о 10:00.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний Суд відмовлявся розглядати законність розпуску Ради. Раніше Верховний Суд отримав 3 позови про незаконність розпуску Ради.

Також указ Зеленського про розпуск Ради і достроковs виборb набув чинності. Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.

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