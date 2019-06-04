КС невідкладно розгляне конституційність розпуску Ради

Конституційний Суд вирішив невідкладно в усному режимі розглянути справу про конституційність указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Зазначається, що у вівторок, 4 червня, Велика палата КС на своєму засіданні розглянула питання про визначення форми конституційного провадження.

Було прийнято рішення про розгляд цієї справи у формі усного провадження.

Крім того, Велика палата Конституційного суду визнала конституційне провадження цієї справи невідкладним.

Відкрита частина пленарного засідання з розгляду справи за конституційним поданням 62 депутатів Верховної Ради відбудеться 11 червня о 10:00.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний Суд відмовлявся розглядати законність розпуску Ради. Раніше Верховний Суд отримав 3 позови про незаконність розпуску Ради.