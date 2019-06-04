КС невідкладно розгляне конституційність розпуску Ради

Конституційний Суд вирішив невідкладно в усному режимі розглянути справу про конституційність указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.\r\nЗазначається, що у вівторок, 4 червня, Велика палата КС на своєму засіданні розглянула питання про визначення форми конституційного провадження.\r\nБуло прийнято рішення про розгляд цієї справи у формі усного провадження.\r\nКрім того, Велика палата Конституційного суду визнала конституційне провадження цієї справи невідкладним.\r\nВідкрита частина пленарного засідання з розгляду справи за конституційним поданням 62 депутатів Верховної Ради відбудеться 11 червня о 10:00.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Верховний Суд відмовлявся розглядати законність розпуску Ради. Раніше Верховний Суд отримав 3 позови про незаконність розпуску Ради.\r\n\r\nТакож указ Зеленського про розпуск Ради і достроковs виборb набув чинності. Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.\r\n