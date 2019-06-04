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04 червня 2019, вівторок, 16:56 30
Суспільство 2019-06-04T19:45:03+03:00
Українські Новини
Петиція за відставку Авакова зібрала половину необхідної кількості підписів лише за 2 дні

Петиція за відставку Авакова зібрала половину необхідної кількості підписів лише за 2 дні

Арсен Аваков.
Арсен Аваков.

Петиція "Про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова" на сайті Верховної Ради набрала понад 12 тис. підписів з необхідних 25 000 менше ніж за два дні, повідомляють Українські Новини.

Станом на 16:55 петиція зібрала 12 228 підписів.

Скріншот: petition.presidentСкріншот: petition.president

Петиція створена 2 червня, автором ініціативи вказаний Роман Василенко.

Тексту та пояснення у петиції немає, її опис дублює назву: "Про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова".

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