Петиція за відставку Авакова зібрала половину необхідної кількості підписів лише за 2 дні

Петиція "Про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова" на сайті Верховної Ради набрала понад 12 тис. підписів з необхідних 25 000 менше ніж за два дні, повідомляють Українські Новини.\r\nСтаном на 16:55 петиція зібрала 12 228 підписів.\r\nСкріншот: petition.president\r\nПетиція створена 2 червня, автором ініціативи вказаний Роман Василенко.\r\nТексту та пояснення у петиції немає, її опис дублює назву: "Про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, померла 5-річна дитина, поранена поліцейськими під Києвом. Через смерть пораненого хлопчика в Переяслав-Хмельницькому усунули керівників поліції.\r\nГолова поліції Київської області подав у відставку і проситься в ООС через смерть дитини.\r\nОбурений натовп влаштував безлади у МВС в Києві через вбивство дитини поліцейськими.