Петиція за відставку Авакова зібрала половину необхідної кількості підписів лише за 2 дні

Петиція "Про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова" на сайті Верховної Ради набрала понад 12 тис. підписів з необхідних 25 000 менше ніж за два дні, повідомляють Українські Новини.

Станом на 16:55 петиція зібрала 12 228 підписів.

Скріншот: petition.president

Петиція створена 2 червня, автором ініціативи вказаний Роман Василенко.

Тексту та пояснення у петиції немає, її опис дублює назву: "Про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова".

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