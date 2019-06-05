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  • Україна потрапила в епіцентр спеки і гроз зі шквалами: синоптик дала прогноз і поради на середу
05 червня 2019, середа, 06:00 7 Карта
Життя 2019-06-05T06:15:01+03:00
Українські Новини
Україна потрапила в епіцентр спеки і гроз зі шквалами: синоптик дала прогноз і поради на середу

Україна потрапила в епіцентр спеки і гроз зі шквалами: синоптик дала прогноз і поради на середу

Спека. Фото: Портал Акцент
Спека. Фото: Портал Акцент

Після аномальної весни, що увійшла в десятку найтепліших за 139 років спостережень, літо теж починаєтся зі спеки.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, у середу 5 червня Україна буде залишатися однією з найбільш спекотних країн Європи: завтра вдень очікується + 24 + 29 градусів, на Сході та Півдні +28 +33 градуси.

За словами синоптика, у Франції, Великобританії і місцями навіть в Іспанії та Португалії в середу похолодає до + 10 + 15 градусів і пройдуть дощі.

"Дощами нас теж не здивуєш, в більшості областей України в середу знову дощі або й зливи, грози, під час гроз шквали і град", - попередила синоптик.

На сході України, в Сумській, Харківській області без істотних опадів. Однак передбачається поривчастий, до сильного, вітер.

У Києві в середу місцями очікується дощ і гроза, температура повітря найближчої ночі + 17 + 19 градусів, вдень буде нижче 30-ти, + 25 + 27 градусів.

"Пийте побільше корисної рідини, надягайте натуральні і світлі тканини, купіть термальну водичку пшикайте на себе і симпатичного сусіда в транспорті, вичісуйте кішок і поставте їм у приміщенні в різних місцях побільше мисочок зі свіжою водою", - радить синоптик.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, початок літа супроводжується зливами, грозами та шквалами.

Раніше українців попередили про різке погіршення погоди і про піднесення рівня води в річках Прикарпаття.

 

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