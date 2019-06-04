Заарештований другий поліцейський, підозрюваний у вбивстві 5-річної дитини

Голосіївський районний суд Києва заарештував поліцейського Володимира Петровца, підозрюваного у вбивстві 5-річної дитини Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області.\r\nПро це сказала суддя Наталія Чередніченко, передають Українські Новини.\r\nВона задовольнила клопотання прокуратури і обирає підсудному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.\r\nКлопотання захисту про звільнення підозрюваного під домашній арешт суд відхилив.\r\nПетровець заперечує, що скоїв смертоносний постріл у голову дитини.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, підозрюваного у вбивстві 5-річної дитини поліцейського заарештували.\r\nТим часом, підозрюваний у вбивстві 5-річної дитини поліцейський Приходько заперечує провину.