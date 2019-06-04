Заарештований другий поліцейський, підозрюваний у вбивстві 5-річної дитини

Голосіївський районний суд Києва заарештував поліцейського Володимира Петровца, підозрюваного у вбивстві 5-річної дитини Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Про це сказала суддя Наталія Чередніченко, передають Українські Новини.

Вона задовольнила клопотання прокуратури і обирає підсудному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

Клопотання захисту про звільнення підозрюваного під домашній арешт суд відхилив.

Петровець заперечує, що скоїв смертоносний постріл у голову дитини.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваного у вбивстві 5-річної дитини поліцейського заарештували.

Тим часом, підозрюваний у вбивстві 5-річної дитини поліцейський Приходько заперечує провину.