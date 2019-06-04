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04 червня 2019, вівторок, 12:15 27
Силові структури 2019-06-04T13:30:02+03:00
Українські Новини
Князєв звільнив главу поліції Київської області Ценова

Князєв звільнив главу поліції Київської області Ценова

Дмитро Ценов. Фото: kv.npu.gov.ua
Дмитро Ценов. Фото: kv.npu.gov.ua

Голова Національної поліції Сергій Князєв звільнив Дмитра Ценова, який подав у відставку через вбивство хлопчика під Києвом, з посади начальника Головного управління Нацполіції в Київській області.

Про це Українським Новинам повідомив речник ГУ Нацполіції Микола Жукович.

"Наскільки я зрозумів, він був звільнений ще вночі", - сказав спікер.

За його словами, Ценов вже попрощався з колективом і подякував за роботу.

Виконуючим обов'язки начальника ГУ Нацполіції в області буде призначений Андрій Небитов.

Як повідомляли Українські Новини, обурена юрба влаштувала безлади у МВС в Києві через вбивство дитини поліцейськими.

Також керівників Переяслав-Хмельницького підрозділи поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов'язків.

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