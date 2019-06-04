Підозрюваний у вбивстві 5-річної дитини поліцейський Приходько заперечує провину

Підозрюваний у вбивстві 5-річної дитини Кирила Тлявова поліцейський Іван Приходько заперечує провину.

Про це він сказав на засіданні Голосіївського районного суду Києва, передають Українські Новини.

Поліцейський заперечує, що стріляв у напрямку дитини.

"Я сам батько 2 дітей, я розумію це горе... Прошу розібратися в цій ситуації... Я не стріляв у тому напрямку", - заявив підсудний.

Він просить суд не поміщати його під варту.

Адвокат Приходько заявив суду, що сторона звинувачення не довела причетність його підзахисного до цього злочину.

Зокрема, він зазначив, що в матеріалах суду говориться, що свідок злочину за прізвищем Кривошея також здійснював постріли, але йому не повідомлено про підозру.

Захисник просить провести додаткові слідчі експерименти, щоб визначити, хто саме з фігурантів справи скоїв смертоносний постріл.

Як повідомляли Українські Новини, справу про загибель хлопчика під Києвом перекваліфікували на умисне вбивство.

Тим часом, глава поліції Київської області подав у відставку і проситься в ООС через смерть дитини.

Зазначимо, що 31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, в результаті чого отримав травму голови. Пізніше встановили наявність у дитини проникаючих вогнепальних ушкоджень голови.

В результаті дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження і була госпіталізована в лікувальний заклад, де померла.