Підозрюваний у вбивстві 5-річної дитини поліцейський Приходько заперечує провину

Підозрюваний у вбивстві 5-річної дитини Кирила Тлявова поліцейський Іван Приходько заперечує провину.\r\nПро це він сказав на засіданні Голосіївського районного суду Києва, передають Українські Новини.\r\nПоліцейський заперечує, що стріляв у напрямку дитини.\r\n"Я сам батько 2 дітей, я розумію це горе... Прошу розібратися в цій ситуації... Я не стріляв у тому напрямку", - заявив підсудний.\r\nВін просить суд не поміщати його під варту.\r\nАдвокат Приходько заявив суду, що сторона звинувачення не довела причетність його підзахисного до цього злочину.\r\nЗокрема, він зазначив, що в матеріалах суду говориться, що свідок злочину за прізвищем Кривошея також здійснював постріли, але йому не повідомлено про підозру.\r\nЗахисник просить провести додаткові слідчі експерименти, щоб визначити, хто саме з фігурантів справи скоїв смертоносний постріл.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, справу про загибель хлопчика під Києвом перекваліфікували на умисне вбивство.\r\nТим часом, глава поліції Київської області подав у відставку і проситься в ООС через смерть дитини.\r\nЗазначимо, що 31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, в результаті чого отримав травму голови. Пізніше встановили наявність у дитини проникаючих вогнепальних ушкоджень голови.\r\nВ результаті дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження і була госпіталізована в лікувальний заклад, де померла.