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03 червня 2019, понеділок, 22:50 20
Президент 2019-06-04T01:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський пообіцяв покарати винних у смерті 5-річного хлопчика поліцейських

Зеленський пообіцяв покарати винних у смерті 5-річного хлопчика поліцейських

Стрілянина. Фото: giphy.com
Стрілянина. Фото: giphy.com

Президент Володимир Зеленський заявив, що винні у смерті 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому Київської області патрульні поліцейські, які смертельно поранили дитину, будуть покарані.

Про це Президент написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Звичайно, ніщо в світі не може втішити рідних і близьких. Але я - як Президент і як батько - хочу запевнити, що зроблю все, щоб винні були покарані по справедливості. Ніякого пом'якшення. Ніякої спроби зам'яти цю справу", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що ця трагедія має стати уроком, а ті, хто піклуються про безпеку громадян, мають пам'ятати про свої обов'язки перед народом.

Як повідомляли Українські Новини, поліцейські, які поранили в голову дитини під Києвом, затримані, їм оголосили про підозру у хуліганстві.

ДБР розслідує кримінальну виробництво за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ ПП в Київській області 5-річному хлопчику.

31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, в результаті чого отримав травму голови. Пізніше встановили наявність у дитини проникаючих вогнепальних ушкоджень голови.

В результаті дитина отримала важкі тілесні ушкодження і був госпіталізований в лікувальний заклад, де він помер.

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