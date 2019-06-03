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03 червня 2019, понеділок, 17:45 5
Президент 2019-06-03T17:56:17+03:00
Українські Новини
У Зеленського розповіли про таємний візит Пінчука в АП

У Зеленського розповіли про таємний візит Пінчука в АП

Візит Пінчука в АП.
Візит Пінчука в АП.

Президент Володимир Зеленський зустрічався 31 травня в Адміністрації Президента з бізнесменом Віктором Пінчуком для обговорення можливого повернення колишнього Президента Леоніда Кучми (1994-2005 роки) в українську частину Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі).

Про це повідомила прес-секретар Зеленського Юлія Мендель на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми бачили, що з'явилися новини про те, що приїздив нібито в Адміністрацію Президента Віктор Пінчук. Ми хотіли б це прокоментувати. Він дійсно приїжджав 31 травня разом з Леонідом Кучмою, щоб обговорити посаду, яку сьогодні було запропоновано очолити тристоронню контактну групу. Це обговорення відбулося, і сьогодні ми бачили результат цієї зустрічі", - сказала вона.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Зеленський уповноважив Кучму представляти Україну в ТКГ.

Раніше ЗМІ повідомили, що Пінчук таємно їздив до Зеленського в Адміністрацію Президента.

Тим часом, Зеленський поговорив з Пінчуком про відповідальність. А Коломойський заявляв, що активи Пінчука потрапили в санкційний список Кремля внаслідок розбіжностей з Порошенком.

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