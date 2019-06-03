Пинчук тайно ездил к Зеленскому в Администрацию Президента, - СМИ

Вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают программа Схемы.\r\nОколо 19 часов вечера пятницы автомобиль Пинчука уехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения.\r\nТакже авто сопровождения Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот АП замечали во вторник 28 мая.\r\n\r\nСхемы отправили запрос на имя президента, а также Пинчуку с просьбой объяснить, какой темы касались встречи и каких договоренностей удалось достичь. Журналисты опубликуют их, как только появится ответ.\r\n\r\nНапомним, что ранее Зеленский поговорил с Пинчуком об ответственности.\r\nРанее Коломойский заявлял, что активы Пинчука попали в санкционный список Кремля из-за разногласий с Порошенко.