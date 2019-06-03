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03 июня 2019, понедельник, 15:38 4796
Политика 2019-06-03T18:00:04+03:00
Українські Новини
Пинчук тайно ездил к Зеленскому в Администрацию Президента, - СМИ

Пинчук тайно ездил к Зеленскому в Администрацию Президента, - СМИ

Авто сопровождения Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот АП замечали во вторник 28 мая. Фото: Схемы
Авто сопровождения Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот АП замечали во вторник 28 мая. Фото: Схемы

Вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают программа Схемы.

Около 19 часов вечера пятницы автомобиль Пинчука уехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения.

Также авто сопровождения Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот АП замечали во вторник 28 мая.

Схемы отправили запрос на имя президента, а также Пинчуку с просьбой объяснить, какой темы касались встречи и каких договоренностей удалось достичь. Журналисты опубликуют их, как только появится ответ.

Напомним, что ранее Зеленский поговорил с Пинчуком об ответственности.

Ранее Коломойский заявлял, что активы Пинчука попали в санкционный список Кремля из-за разногласий с Порошенко.

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