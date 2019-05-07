Зеленский поговорил с Пинчуком об ответственности

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский обсудил с бизнесменом Виктором Пинчуком ответственность бизнеса перед страной и равенство всех перед законом, после того, как Еврокомиссар Хан озвучил требования к Зеленскому.\r\nОб этом Зеленский написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"В рамках анонсированных встреч с предпринимателями обсудили с Виктором Пинчуком прозрачность правил, ответственность бизнеса перед страной, равенство всех перед законом", - написал Зеленский.\r\nКак сообщали Українські Новини, до этого в Конгрессе США озвучивали требования к Владимиру Зеленскому.\r\nРанее Зеленский сказал, что не будет освобождать Донбасс военным путем.