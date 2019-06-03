підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
03 червня 2019, понеділок, 15:04 39
ЗМІ 2019-06-03T15:15:06+03:00
Українські Новини
Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі

Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі

Президент Володимир Зеленський провів брифінг незважаючи на те, що не всі журналісти, які збиралися його висвітлювати, встигли пройти перевірку охорони.

Про це передає журналіст Українських Новин з місця події.

Згідно з анонсом, брифінг мав відбутися о 13:00 на ґанку Адміністрації Президента без попередньої акредитації для ЗМІ.

Водночас близько 12:50 журналістів попросили вишикуватися в чергу і пройти перевірку в будівлі Адміністрації.

З слів деяких кореспондентів, під час перевірки охорона відбирала у співробітників ЗМІ мобільні телефони незважаючи на те, що для журналістів багатьох ЗМІ мобільний телефон є єдиним робочим інструментом, який заміняє комп'ютер, планшет, відео- і фотокамеру.

Кореспонденту Українських Новин не вдалося потрапити на брифінг, оскільки о 13.30 він ще знаходився в черзі, а брифінг в цей час почався і через кілька хвилин закінчився.

На той момент у черзі стояли ще близько 50 журналістів різних видань.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський попросив журналіста не звертатися до нього "Володимир Олександрович", а просто "Володимир".

Також Ляшко просить прокуратуру розслідувати, як охорона Зеленського "побила" журналіста. Журналіст Смірнов заперечує, що його побила охорона Зеленського, як заявляє Ляшко і деякі ЗМІ.

Тим часом Зеленський призначив журналістку Мендель своїм прес-секретарем.

Більше новин про: Президент України Володимир Зеленський Журналісти Брифінг

Архів
Новини
Зеленський призначив Веніславського своїм представником у КС 15:32
Проект Екошкола «Фармак» увійшов у топ-10 проектів сталого розвитку України 15:29
Прихильники Супрун знову захопили Одеський медуніверситет: відтіснили охорону і зайняли ректорат, – ЗМІ 15:27
Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі 15:04
Завтра Україну накриють дощі і грози, місцями зі шквальним вітром 15:01
більше новин
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
В дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року, - Супрун 21:34
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
більше новин
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Поліцейським, які поранили п'ятирічного хлопчика під Києвом, пом'якшили звинувачення 08:00
На Донбасі військові у бою знищили одного бойовика 08:20
Знесення пам'ятника Жукову. Фото: поліція
Активістам, які скинули пам'ятник Жукову в Харкові, загрожує 5 років в'язниці 21:30
У Китаї створили робота-кота, що реагує на дотики як живий улюбленець 20:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok