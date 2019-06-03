Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі

Президент Володимир Зеленський провів брифінг незважаючи на те, що не всі журналісти, які збиралися його висвітлювати, встигли пройти перевірку охорони.\r\nПро це передає журналіст Українських Новин з місця події.\r\nЗгідно з анонсом, брифінг мав відбутися о 13:00 на ґанку Адміністрації Президента без попередньої акредитації для ЗМІ.\r\n\r\nВодночас близько 12:50 журналістів попросили вишикуватися в чергу і пройти перевірку в будівлі Адміністрації.\r\nЗ слів деяких кореспондентів, під час перевірки охорона відбирала у співробітників ЗМІ мобільні телефони незважаючи на те, що для журналістів багатьох ЗМІ мобільний телефон є єдиним робочим інструментом, який заміняє комп'ютер, планшет, відео- і фотокамеру.\r\nКореспонденту Українських Новин не вдалося потрапити на брифінг, оскільки о 13.30 він ще знаходився в черзі, а брифінг в цей час почався і через кілька хвилин закінчився.\r\nНа той момент у черзі стояли ще близько 50 журналістів різних видань.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський попросив журналіста не звертатися до нього "Володимир Олександрович", а просто "Володимир".\r\nТакож Ляшко просить прокуратуру розслідувати, як охорона Зеленського "побила" журналіста. Журналіст Смірнов заперечує, що його побила охорона Зеленського, як заявляє Ляшко і деякі ЗМІ.\r\nТим часом Зеленський призначив журналістку Мендель своїм прес-секретарем.