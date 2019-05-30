Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера

Президент Владимир Зеленский определился с кандидатом на должность спикера Президента.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Зеленского.\r\nЧлены конкурсной комиссии отобрали ТОП-10 кандидатов и уже провели со всеми собеседования.\r\n"С кандидатом на должность спикера уже определились. В ближайшие несколько дней будет назначение", - сказал сотрудник пресс-службы.\r\nПри этом собеседник не стал называть имя и фамилию этого кандидата, сообщил только, что это журналистка.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил себе второго советника.\r\nТакже Зеленский назначил замглавы Администрации Гончарука.