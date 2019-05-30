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30 мая 2019, четверг, 12:32 4418
Президент 2019-05-30T12:32:34+03:00
Українські Новини
Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера

Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера

Зеленский. Фото: АП
Зеленский. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский определился с кандидатом на должность спикера Президента.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Зеленского.

Члены конкурсной комиссии отобрали ТОП-10 кандидатов и уже провели со всеми собеседования.

"С кандидатом на должность спикера уже определились. В ближайшие несколько дней будет назначение", - сказал сотрудник пресс-службы.

При этом собеседник не стал называть имя и фамилию этого кандидата, сообщил только, что это журналистка.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил себе второго советника.

Также Зеленский назначил замглавы Администрации Гончарука.

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