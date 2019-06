Спикером Зеленского станет журналистка Юлия Мендель, - СМИ

30 апреля Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего спикера. От кандидатов требовалось знать минимум три языка, иметь опыт в журналистике или публичной сфере и, по необходимости, работать 24/7. Победила в конкурсе журналистка Юлия Мендель, сообщает "The Бабель" со ссылкой на источники.

Юлии Мендель 32 года. Она родилась в Херсоне, училась журналистике в Киеве. В разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналистка сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.

В колонке для ТСН.ua Мендель рассказывала, что переломным моментом в ее карьере в 2016 году стала поездка на тренинг для журналистов в Йельский университет, США. Там она получила важные связи и поняла, как работать с международными ньюзрумами. За год до этого, в 2015 году, по программе Международного института прессы она и еще девять журналистов из разных стран побывали в редакциях главных американских медиа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

В 2016-м Мендель стала героиней новостей о сексуальных домогательствах. На своей странице в Facebook она написала о непристойных комментариях в ее адрес от незнакомого мужчины. Этот пост собрал сотни комментариев и вызвал бурную дискуссию о том, стоит ли о таких случаях рассказывать публично.

Среди Facebook-друзей журналистки - коллеги из разных изданий и телеканалов, политики и общественные активисты. "Дружит" она и с заместителем главы Администрации Президента, в прошлом сценаристом "Студии "Квартал-95" Юрием Костюком и известным технологом Никитой Потураевым. Он консультировал "ЗеКоманду" во время предвыборной кампании.

В последнее время она, как и все украинские журналисты, много писала о президентских выборах и их главных участниках - Зеленском, Порошенко, Тимошенко. В предыдущие годы Мендель призывала освободить Надежду Савченко из российского плена, писала о проблемах участников АТО, публиковала селфи с известными политиками и журналистами.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера.

Тем временем Порошенко уволил пресс-секретаря Цеголко.