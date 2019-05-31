ДБР почало розслідувати заяву про захоплення влади Порошенком при призначенні членів Вищої ради правосуддя

Юрист, колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов повідомив, що Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідування факту захоплення колишнім Президентом Петром Порошенком державної влади та невиконання рішення суду при призначенні підконтрольних йому членів Вищої ради правосуддя.

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Друзі, інформую, що ДБР почало розслідування факту захоплення Петром Порошенком державної влади та невиконання рішення суду при призначенні підконтрольних собі членів Вищої ради правосуддя. Нагадаю, Порошенко, порушивши пряму судову заборону, в порушення вимог закону, своїм указом скасував умови конкурсу та, діючи умисно, за попередньою змовою організованою групою осіб, з метою збереження контролю над судовою системою, вже після поразки на виборах незаконно призначив 2 членів вищого органу системи правосуддя", - написав Портнов.

Юрист зазначив, що Порошенку інкримінується ст. 109 Кримінального кодексу України, яка не передбачає іншого запобіжного заходу, окрім утримання під вартою. Цікавий той факт, що існуючу редакцію ст. 109, сам же Порошенко колись й вніс до Кримінального кодексу.

Також Портнов наголосив, що "впевнений, якщо ДБР буде діяти хоча б в середньому темпі, вже до початку липня Порошенко може бути поміщений до слідчого ізолятору".

Нагадаємо, 24 травня ДБР зареєструвало заяву Портнова про відмивання коштів колишнім Президентом України Петром Порошенком.

А раніше, 23 травня, Портнов звернувся до ДБР із заявою про відмивання Порошенком через офшори держкоштів, виділених на потреби армії. Також Портнов аргументував необхідність звернення ДБР до суду із проханням заарештувати все майно Порошенка.

Як повідомляли Українські Новини, 21 травня Портнов подав до ДБР першу заяву про злочин Порошенка, а саме за підозрою в державній зраді та спробі захоплення держвлади.

19 травня Портнов, який повернувся до України, заявив, що має намір добиватися притягнення до кримінальної відповідальності Петра Порошенка, заступника глави його Адміністрації Олексія Філатова, депутатів Верховної Ради від "Народного фронту" Сергія Пашинського і Максима Бурбака.