підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.3 29.95
˟
31 травня 2019, пʼятниця, 17:09 17 Документ
Судова влада 2019-05-31T19:53:43+03:00
Українські Новини
ДБР почало розслідувати заяву про захоплення влади Порошенком при призначенні членів Вищої ради правосуддя

ДБР почало розслідувати заяву про захоплення влади Порошенком при призначенні членів Вищої ради правосуддя

Андрій Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey
Андрій Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey

Юрист, колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов повідомив, що Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідування факту захоплення колишнім Президентом Петром Порошенком державної влади та невиконання рішення суду при призначенні підконтрольних йому членів Вищої ради правосуддя.

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Друзі, інформую, що ДБР почало розслідування факту захоплення Петром Порошенком державної влади та невиконання рішення суду при призначенні підконтрольних собі членів Вищої ради правосуддя. Нагадаю, Порошенко, порушивши пряму судову заборону, в порушення вимог закону, своїм указом скасував умови конкурсу та, діючи умисно, за попередньою змовою організованою групою осіб, з метою збереження контролю над судовою системою, вже після поразки на виборах незаконно призначив 2 членів вищого органу системи правосуддя", - написав Портнов.

Юрист зазначив, що Порошенку інкримінується ст. 109 Кримінального кодексу України, яка не передбачає іншого запобіжного заходу, окрім утримання під вартою. Цікавий той факт, що існуючу редакцію ст. 109, сам же Порошенко колись й вніс до Кримінального кодексу.

Також Портнов наголосив, що "впевнений, якщо ДБР буде діяти хоча б в середньому темпі, вже до початку липня Порошенко може бути поміщений до слідчого ізолятору".

Нагадаємо, 24 травня ДБР зареєструвало заяву Портнова про відмивання коштів колишнім Президентом України Петром Порошенком.

А раніше, 23 травня, Портнов звернувся до ДБР із заявою про відмивання Порошенком через офшори держкоштів, виділених на потреби армії. Також Портнов аргументував необхідність звернення ДБР до суду із проханням заарештувати все майно Порошенка.

Як повідомляли Українські Новини, 21 травня Портнов подав до ДБР першу заяву про злочин Порошенка, а саме за підозрою в державній зраді та спробі захоплення держвлади.

19 травня Портнов, який повернувся до України, заявив, що має намір добиватися притягнення до кримінальної відповідальності Петра Порошенка, заступника глави його Адміністрації Олексія Філатова, депутатів Верховної Ради від "Народного фронту" Сергія Пашинського і Максима Бурбака.

Більше новин про: Андрій Портнов Державне бюро розслідувань Вища рада правосуддя ДБР Петро Порошенко

Архів
Новини
Медики в ботсаду. Фото:
Чоловік раптово помер у центральному ботанічному саду Києва 20:33
Борг українців за комуналку зменшився на 5,5 млн гривень у квітні 19:37
За відтермінування запуску вільного ринку електроенергії в РНБО більшість, - Данилюк 19:19
Зеленський вирішив поки не скасовувати ринок електроенергії, – ЗМІ 18:53
Vodafone відхрестився від купівлі Vega перед АМКУ 18:53
більше новин
Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну 19:30
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня 15:15
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах 10:07
У Києві з університету культури евакуювали студентів: знову загроза мінування 15:06
більше новин
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня 15:15
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
Суд заарештував майно Аллерова 06:00
Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну 19:30
Зеленський опублікував стенограму консультацій з керівництвом і лідерами фракцій Ради 22:55 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok