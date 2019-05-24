Заявление Портнова об отмывании денег Порошенко зарегистрировали в ГБР

Государственное бюро расследований зарегистрировало заявление экс-главы Администрации Президента Андрея Портнова об отмывании средств бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале.\r\n"…зарегистрировали в государственном бюро расследовании заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки", - написал Портнов.\r\nПо словам Портнова, ГБР зарегистрировало данный документ вчера утром, 23 мая.\r\n"В течение нескольких недель ждём от ГБР ходатайство в суд об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества", - добавил юрист.\r\nКроме того, Портнов разместил текст заявления с обвинением Порошенко в экономических преступлениях на сервисе docs.wixstatic.com.\r\nКак сообщали Українські Новини, ГБР открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.\r\nТакже Портнов неожиданно пришел в прокуратуру на неделю раньше, чем его приглашали.