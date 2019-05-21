Портнов подал в ГБР первое заявление о преступлении Порошенко

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов просит Государственное бюро расследований открыть уголовное производство против бывшего Президента Петра Порошенко по подозрению в государственной измене и попытке захвата госвласти.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья, сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - написал он.

По его мнению, преступные действия Порошенко привели к захвату Россией украинских моряков во время прохода кораблями через Керченскую протоку.

Он считает, что Порошенко осознанно осуществил провокацию с участием украинских военных.

Как сообщали Українськi Новини, полиция взяла под охрану экс-замглавы Администрации Портнова.

Ранее Портнов заявил, что не намерен идти на госслужбу.