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21 мая 2019, вторник, 11:58 9562
Политика 2019-05-21T12:39:01+03:00
Українські Новини
Портнов подал в ГБР первое заявление о преступлении Порошенко

Портнов подал в ГБР первое заявление о преступлении Порошенко

Андрей Портнов. Фото:
Андрей Портнов. Фото: "Страна"

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов просит Государственное бюро расследований открыть уголовное производство против бывшего Президента Петра Порошенко по подозрению в государственной измене и попытке захвата госвласти.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья, сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - написал он.

По его мнению, преступные действия Порошенко привели к захвату Россией украинских моряков во время прохода кораблями через Керченскую протоку.

Он считает, что Порошенко осознанно осуществил провокацию с участием украинских военных.

Как сообщали Українськi Новини, полиция взяла под охрану экс-замглавы Администрации Портнова.

Ранее Портнов заявил, что не намерен идти на госслужбу.

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