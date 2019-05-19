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19 мая 2019, воскресенье, 21:40 1162
Политика 2019-05-19T21:42:16+03:00
Українські Новини
Портнов назвал четырех людей, которых хочет привлечь к уголовной ответственности

Портнов назвал четырех людей, которых хочет привлечь к уголовной ответственности

Андрей Портнов. Фото:
Андрей Портнов. Фото: "Страна"

Вернувшийся в Украину бывший первый заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности Президента Петра Порошенко, заместителя главы его Администрации Алексея Филатова, депутатов Верховной Рады от "Народного фронта" Сергея Пашинского и Максима Бурбака.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Страна.ua", передают Українськi Новини.

Портнов заявил, что вернулся в Украину и намерен юридическими методами добиваться уголовного преследования действующей власти.

"Ключевые люди - это сам Порошенко, Филатов, Пашинский, лидер фракции "Народного фронта" Бурбак, лидер фракции БПП, ключевые чиновники из окружения Порошенко, бизнес-чиновники. Фамилии все известны и они на слуху - сейчас мы задокументировали более 10 заявлений о преступлениях, чтобы подать их через два-три дня, потому что требуется их процессуальное оформление", - заявил бывший советник Януковича, фигурирующий в ряде уголовных производств Генеральной прокуратуры.

Портнов отметил, что также сосредоточит усилия на аресте активов Порошенко, в частности завода "Ленинская кузня".

Как сообщали Українськi Новини, Портнов заявил, что не намерен идти на госслужбу.

Ранее Портнов объявил, что решил вернуться в Украину.

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