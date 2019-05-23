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23 мая 2019, четверг, 17:35 94
Политика 2019-05-23T17:36:25+03:00
Українські Новини
Портнов просит ГБР открыть дело об отмывании Порошенко средств через оффшоры

Портнов просит ГБР открыть дело об отмывании Порошенко средств через оффшоры

Андрей Портнов. Фото: aportnov
Андрей Портнов. Фото: aportnov

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов обратился в Государственное бюро расследований с заявлением о преступлении, а именно об отмывании бывшим Президентом Петром Порошенко через оффшоры государственных средств, выделенных на нужды армии, и просит ГБР обратиться в суд с просьбой арестовать все его имущество, придя в прокуратуру на неделю раньше, чем его приглашали.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Друзья, утром зарегистрировали в Государственном бюро расследований заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки", - написал он.

Портнов и его команда юристов в течение нескольких недель ожидает от ГБР подачи в суд ходатайства об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.

Тем временем полиция взяла под охрану экс-замглавы Администрации Портнова.

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