Портнов просит ГБР открыть дело об отмывании Порошенко средств через оффшоры

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов обратился в Государственное бюро расследований с заявлением о преступлении, а именно об отмывании бывшим Президентом Петром Порошенко через оффшоры государственных средств, выделенных на нужды армии, и просит ГБР обратиться в суд с просьбой арестовать все его имущество, придя в прокуратуру на неделю раньше, чем его приглашали

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Друзья, утром зарегистрировали в Государственном бюро расследований заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки", - написал он.

Портнов и его команда юристов в течение нескольких недель ожидает от ГБР подачи в суд ходатайства об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.

Тем временем полиция взяла под охрану экс-замглавы Администрации Портнова.