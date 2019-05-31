Данилюк розповів, яким темам РНБО присвятить перші два засідання

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) на своєму першому засіданні розгляне війну на сході країни, а друге засідання буде присвячене проблемам енергетичної сфери.\r\nПро це на брифінгу сказав секретар РНБО Олександр Данилюк, передають Українські Новини.\r\n"Перше засідання, повноцінне засідання буде присвячене проблемам війни на сході нашої країни", - сказав Данилюк.\r\nПри цьому він не уточнив, коли саме воно буде проведено.\r\nДанилюк сказав, що в п'ятницю члени РНБО зібралися в новому форматі та провели нараду з питань енергетичної безпеки.\r\nЗ його слів, через 2 тижні РНБО проведе друге засідання (після засідання щодо війни на сході) і воно буде присвячене проблемам енергетичної сфери.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 31 травня Зеленський оновив склад РНБО.\r\n28 травня Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Данилюка секретарем РНБО.\r\nДанилюк заявляв, що сервери з секретною інформацією з ситуаційної кімнати РНБО зникли. На що колишній прес-секретар колишнього Президента Петра Прошенка Святослав Цеголко заявив, що секретної інформації на серверах із ситуативної кімнати РНБО не було. І вони були орендовані і відображали інформацію СБУ та прикордонників.