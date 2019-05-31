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31 травня 2019, пʼятниця, 18:32 22
Силові структури 2019-05-31T20:30:02+03:00
Українські Новини
Данилюк розповів, яким темам РНБО присвятить перші два засідання

Данилюк розповів, яким темам РНБО присвятить перші два засідання

Олександр Данилюк.
Олександр Данилюк.

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) на своєму першому засіданні розгляне війну на сході країни, а друге засідання буде присвячене проблемам енергетичної сфери.

Про це на брифінгу сказав секретар РНБО Олександр Данилюк, передають Українські Новини.

"Перше засідання, повноцінне засідання буде присвячене проблемам війни на сході нашої країни", - сказав Данилюк.

При цьому він не уточнив, коли саме воно буде проведено.

Данилюк сказав, що в п'ятницю члени РНБО зібралися в новому форматі та провели нараду з питань енергетичної безпеки.

З його слів, через 2 тижні РНБО проведе друге засідання (після засідання щодо війни на сході) і воно буде присвячене проблемам енергетичної сфери.

Як повідомляли Українські Новини, 31 травня Зеленський оновив склад РНБО.

28 травня Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Данилюка секретарем РНБО.

Данилюк заявляв, що сервери з секретною інформацією з ситуаційної кімнати РНБО зникли. На що колишній прес-секретар колишнього Президента Петра Прошенка Святослав Цеголко заявив, що секретної інформації на серверах із ситуативної кімнати РНБО не було. І вони були орендовані і відображали інформацію СБУ та прикордонників.

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