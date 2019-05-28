подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
28 мая 2019, вторник, 20:18 845
Силовые структуры 2019-05-28T20:32:16+03:00
Українські Новини
Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк

Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк

Назначенный 28 мая Президентом Украины Владимиром Зеленским секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли.

Об этом он сказал в своем видеобращении в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он отметил, что как новоназначенный секретарь СНБО прибыл в ситуационный кабинет в Администрации Президента.

Там он обнаружил пропажу всех мониторов и серверов.

"Мониторов нет, серверов нет. Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти", - отметил секретарь СНБО.

Данилюк подчеркнул, что на серверах была секретная информация о решениях, принимаемых в ситуационной комнате СНБО.

Как сообщали Українські Новини, бывший Президент Петр Порошенко заявлял, что проверка обнаружила существенные недостатки в системе военного управления. Также Порошенко ввел в действие решение СНБО о гособоронзаказе на 2019-2021, который СНБО хотел частично рассекретить.

Тем временем расследование против экс-секретаря СНБО Клюева отменено.

Больше новостей о: СНБО Александр Данилюк секретная информация Секретарь СНБО

Архив
Новости
Эта Рада потеряла возможность принимать ответственные решения, - Зеленский 20:43
Луценко назвал Саакашвили предателем 20:35
Александр Данилюк.
Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк 20:18
Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша 20:05
Вискария. Фото: Историко-культурный заповедник
Фото дня: ярко-розовыми цветами покрылись поля в заповеднике под Полтавой 20:03
больше новостей
От 30-градусной жары до резкого похолодания: синоптик предупредила о смене погоды в большинстве областей 06:00 Карта
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Во вторник евро резко подешевел 10:35
Нет такого факта: Гройсман считает свое образование нормальным и отрицает дело НАБУ по нему 12:50
Европарламент обновил состав: реакция Украины 14:43
больше новостей
На Банковой протестуют против закрытия Киевской детской больницы №7 16:05
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
В Киеве сотни людей имеют поддельные адвокатские свидетельства, - Глава совета адвокатов Рябенко 14:48
Андрей Сенченко заявил о выходе из партии "Батьківщина" 15:43
Земля под "мостом Кличко" уже в аренде под стройку отеля и развлекательного центра 11:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok