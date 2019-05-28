Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк

Назначенный 28 мая Президентом Украины Владимиром Зеленским секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли.

Об этом он сказал в своем видеобращении в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он отметил, что как новоназначенный секретарь СНБО прибыл в ситуационный кабинет в Администрации Президента.

Там он обнаружил пропажу всех мониторов и серверов.

"Мониторов нет, серверов нет. Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти", - отметил секретарь СНБО.

Данилюк подчеркнул, что на серверах была секретная информация о решениях, принимаемых в ситуационной комнате СНБО.

Как сообщали Українські Новини, бывший Президент Петр Порошенко заявлял, что проверка обнаружила существенные недостатки в системе военного управления. Также Порошенко ввел в действие решение СНБО о гособоронзаказе на 2019-2021, который СНБО хотел частично рассекретить.

Тем временем расследование против экс-секретаря СНБО Клюева отменено.