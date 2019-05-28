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28 мая 2019, вторник, 22:17 111
Силовые структуры 2019-05-28T22:36:51+03:00
Українські Новини
Серверы в ситуационной комнате Порошенко были арендованы и получали неконфиденциональную информацию от СБУ и п

Серверы в ситуационной комнате Порошенко были арендованы и получали неконфиденциональную информацию от СБУ и пограничников, - Цеголко

СНБО Фото: Телеграф
СНБО Фото: Телеграф

Бывший пресс-секретарь бывшего Президента Петра Прошенко Святослав Цеголко заявляет, что секретной информации на серверах из ситуативной комнаты СНБО не было.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Никакой конфиденциальной информации на сервер не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или Налоговой", - сообщил он.

Он также заявил, что вся техника для ситуационной комнаты была арендована на деньги Порошенко, а затем была возвращена арендодателю.

Кроме того, Цеголко заявил, что конфиденциальные серверы находятся в ситуационном центре СНБО, где работает Данилюк.

Как сообщали Українськi Новини, секретарь СНБО Александр Данилюк заявляет, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли.

Больше новостей о: СНБО Святослав Цеголко секретная информация Сервера

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