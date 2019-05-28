Серверы в ситуационной комнате Порошенко были арендованы и получали неконфиденциональную информацию от СБУ и пограничников, - Цеголко

Бывший пресс-секретарь бывшего Президента Петра Прошенко Святослав Цеголко заявляет, что секретной информации на серверах из ситуативной комнаты СНБО не было.\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Никакой конфиденциальной информации на сервер не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или Налоговой", - сообщил он.\r\nОн также заявил, что вся техника для ситуационной комнаты была арендована на деньги Порошенко, а затем была возвращена арендодателю.\r\nКроме того, Цеголко заявил, что конфиденциальные серверы находятся в ситуационном центре СНБО, где работает Данилюк.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, секретарь СНБО Александр Данилюк заявляет, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли.