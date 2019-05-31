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31 травня 2019, пʼятниця, 16:11 9
Президент 2019-05-31T17:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенко має намір взяти участь у парламентських "праймеріз"

Порошенко має намір взяти участь у парламентських "праймеріз"

Петро Порошенко. Фото: twitter.com/Euro_Solidarity
Петро Порошенко. Фото: twitter.com/Euro_Solidarity

Колишній Президент Петро Порошенко має намір взяти участь у "праймеріз" на позачергові вибори у Верховну Раду.

Про це журналістам повідомила депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Луценко, передають Українські Новини.

"А як же", - сказала депутат, відповідаючи на питання журналістів про те, чи Порошенко брати участь у "праймеріз" під час другого етапу з'їзду партії.

Луценко підкреслила, що теж буде брати участь у "праймеріз".

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко очолив "Європейську солідарність".

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" перейменувалася в "Європейську солідарність".

Порошенко вступив у партію "Європейська солідарність".

"Європейська солідарність" проведе з'їзд 31 травня.

Згідно з опитуванням "Рейтингу", в Раду з величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко і БПП.

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