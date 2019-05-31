Порошенко має намір взяти участь у парламентських "праймеріз"

Колишній Президент Петро Порошенко має намір взяти участь у "праймеріз" на позачергові вибори у Верховну Раду.\r\nПро це журналістам повідомила депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Луценко, передають Українські Новини.\r\n"А як же", - сказала депутат, відповідаючи на питання журналістів про те, чи Порошенко брати участь у "праймеріз" під час другого етапу з'їзду партії.\r\nЛуценко підкреслила, що теж буде брати участь у "праймеріз".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко очолив "Європейську солідарність".\r\nПартія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" перейменувалася в "Європейську солідарність".\r\nПорошенко вступив у партію "Європейська солідарність".\r\n"Європейська солідарність" проведе з'їзд 31 травня.\r\nЗгідно з опитуванням "Рейтингу", в Раду з величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко і БПП.