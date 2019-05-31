Порошенко стал главой "Европейской солидарности"

Бывший Президент Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность".\r\nСоответствующее решение было принято на съезде партии в Киеве, передают Українські Новини.\r\n"Главой партии "Европейская солидарность" избран Петр Порошенко", - объявил модератор.\r\nНа съезде присутствуют председатель Верховной Рады Андрей Парубий, депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте, вице-премьер-министр Павел Розенко, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и подавший в отставку председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль.\r\nКак сообщали Українськi Новини, партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовалась в "Европейскую солидарность".\r\nПорошенко вступил в партию "Европейская солидарность".\r\n"Европейская солидарность" проведет съезд 31 мая.\r\nСогласно опросу "Рейтинга", в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.