Порошенко стал главой "Европейской солидарности"

Бывший Президент Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность".

Соответствующее решение было принято на съезде партии в Киеве, передают Українські Новини.

"Главой партии "Европейская солидарность" избран Петр Порошенко", - объявил модератор.

На съезде присутствуют председатель Верховной Рады Андрей Парубий, депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте, вице-премьер-министр Павел Розенко, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и подавший в отставку председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль.

Как сообщали Українськi Новини, партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовалась в "Европейскую солидарность".

Порошенко вступил в партию "Европейская солидарность".

"Европейская солидарность" проведет съезд 31 мая.

Согласно опросу "Рейтинга", в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.