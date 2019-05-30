Бывший Президент Петр Порошенко вступил в партию "Европейская солидарность".\r\nОб этом пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Петр Порошенко присоединился к партии "Европейская солидарность". Сегодня написал заявление и получил членский билет", - написал Цеголко.\r\nСвой пост Цеголко проиллюстрировал видео, где Порошенко демонстрирует партийный билет и призывает молодежь присоединяться к партии.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовалась в "Европейскую солидарность".\r\n"Европейская солидарность" проведет съезд 31 мая.\r\nСогласно опросу "Рейтинга", в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.\r\nТем временем коалиция "Европейская Украина" прекратила работу. \r\nРанее Порошенко сообщил, что в случае его проигрыша на президентских выборах говорить о возможной коалиции его партии со "Слугой народа" в будущем парламенте можно будет только после того, как станет понятной позиция руководителя студии "Квартал 95".