Бывший Президент Петр Порошенко вступил в партию "Европейская солидарность".

Об этом пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Петр Порошенко присоединился к партии "Европейская солидарность". Сегодня написал заявление и получил членский билет", - написал Цеголко.

Свой пост Цеголко проиллюстрировал видео, где Порошенко демонстрирует партийный билет и призывает молодежь присоединяться к партии.

Как сообщали Українськi Новини, партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовалась в "Европейскую солидарность".

"Европейская солидарность" проведет съезд 31 мая.

Согласно опросу "Рейтинга", в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.

Тем временем коалиция "Европейская Украина" прекратила работу.

Ранее Порошенко сообщил, что в случае его проигрыша на президентских выборах говорить о возможной коалиции его партии со "Слугой народа" в будущем парламенте можно будет только после того, как станет понятной позиция руководителя студии "Квартал 95".