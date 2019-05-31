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31 травня 2019, пʼятниця, 16:25 16
Президент 2019-05-31T18:15:03+03:00
Українські Новини
В АП відхрестилися від заяв бізнес-партнера Зеленського про скасування закону про мову і перегляд квот

В АП відхрестилися від заяв бізнес-партнера Зеленського про скасування закону про мову і перегляд квот

Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/YouTube
Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/YouTube

В Адміністрації Президента Володимира Зеленського відхрестилися від заяв співвласника студії "Квартал 95" Бориса Шефіра, які той напередодні зробив в інтерв'ю "Детектор Медіа". Про це йдеться у відповіді прес-служби АП на запит "BBC Україна".

"Він висловив виключно власну думку. Ця думка не збігається з позицією Президента України Володимира Зеленського та Адміністрації Президента", - заявили у прес-службі.

Також там нагадали, що Шефір не є посадовцем Адміністрації Президента чи членом партії "Слуга народу". Так само як не є ані штатним, ані позаштатним радником Президента.

"З часу вступу Володимира Зеленського на посаду Борис Шефір не спілкувався з головою держави", - уточнили у Президента.

Борис Шефір є співзасновником студії "Квартал 95" і давнім партнером Володимира Зеленського. Його брат - Сергій Шефір - нещодавно був призначений першим помічником Президента України.

30 травня було оприлюднено інтерв'ю, в якому Борис Шефір зробив кілька гучних заяв, які активно обговорюються у соцмережах.

Він назвав Володимира Путіна "розумною людиною", з якою можна домовитися, а також критично висловився щодо схвалення мовного закону та квот для української мови.

На питання про те, чого він очікує від Володимира Зеленського, пан Шефір відповів: "Я очікую перегляду квот. 90% - це багато. Закон про мову треба скасувати і схвалити нормальний закон. Це перший крок для того, щоб припинити війну".

На ці заяви встигли відреагувати у Верховній Раді, зокрема, й спікер Андрій Парубій.

"Я хочу сказати від імені Верховної ради і уряду, український народ цього вам не дозволить. Земля під вами буде горіти. Ми не дозволимо ні скасувати закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію", - сказав Парубій.

Прокоментував слова Бориса Шефіра і лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Очевидно, що у Зеленського на умі, те у його бізнес партнера Шефіра на язиці", - сказав він.

В АП наполягли, що заяви співвласника студії "Квартал 95" і позиція Президента не збігаються.

Там нагадали, що Президент неодноразово висловлював свою позицію щодо можливих переговорів з Росією: вони не виключені, але їхній формат має бути погоджений із міжнародними партнерами України.

Що ж до мовного закону, кажуть в АП, Володимир Зеленський підтримує статус української мови як єдиної державної.

"Держава має сприяти розвитку української мови шляхом створення стимулів і позитивних прикладів, а не заборон і покарань", - йдеться у відповіді.

Коментуючи ідею зменшення квот, в АП заявили, що це не є компетенцією Президента: "З цього питання має бути широкий професійний і громадський діалог".

Як повідомляли Українські Новини, Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024 року Зеленський виступав за збереження квот на українську мову, але допускав їх зміну.

Тим часом Данилюк прогнозує зустріч в "нормандському форматі" в середині липня.

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