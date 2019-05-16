Рада увеличила квоты украинского языка на телевидении до 90% с 2024

Верховная Рада увеличила квоты вещания на украинском языке на телевидении для общенационального и регионального вещания с 75% до 90% с 16 июля 2024 года после принятия закона об украинском языке, который уже подписал Президент Петр Порошенко.

Об этом говорится в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который официально опубликован 16 мая.

Для местного вещания квота увеличивается с 60% до 80%.

При этом для телеканалов, вещающих на коренных языках народов Украины, в том числе на крымскотатарском, квота для программ на украинском языке сохраняется в размере 30%.

В то же время в основном теле закона сказано, что использование языка на телевидении регулируется законом "О телевидении и радиовещании", тогда как в принятой в первом чтении редакции, квоты были закреплены в основном теле закона.

Но в переходных положениях закона были внесены изменения в закон "О телевидении и радиовещании", однако эти изменения вступают в силу через 5 лет после вступления в силу языкового закона, то есть с 16 июля 2024 года.

Раньше Українськi Новини писали, что нужно знать и как действовать владельцам сайтов после принятия закона о языке.

Также Рада разрешила издавать газеты и журналы на русском только при наличии тиража на украинском.

В мае 2017 года Верховная Рада обязала общенациональные и региональные телеканалы транслировать не менее 75% эфира на государственном языке.

Тем времнем опубликован полный текст закона об украинском языке.